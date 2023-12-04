На Урале жители возмущены решением суда, приговорившего серийного убийцу Незнамова к 17 годам лишения свободы

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Серийный убийца из Свердловской области Михаил Незнамов был приговорён к 17 годам лишения свободы за свои преступления. Родственники погибших девочек не согласны с таким решением.

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В 2000 году в Каменске-Уральском было обнаружено тело девушки, задушенной своими чулками. Позже 17-летняя школьница также была убита. Не было никаких свидетелей, и оба преступления так и остались нераскрытыми. Сотрудники следственных органов проверяли всех, кто имел ранее судимости, чтобы определить, кто может быть автором этих преступлений, пишет РИА Новости.

Серийный убийца из Свердловской области Михаил Незнамов в 2022 году признался в совершении убийства каменской школьницы в 2005 году. Интересная деталь в уголовном деле оказалась образцом ДНК, которое ранее не было возможности проверить. После проведения экспертизы было установлено, что генотип соответствует Незнамову, который в то время уже был судимым. В результате заключения досудебного соглашения с следствием преступник сознался в убийстве и начал сотрудничать с правоохранительными органами. Это означает, что он не будет получать максимальный срок заключения по закону.