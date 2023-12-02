В Красноярске рядового приговорили к 12 годам строго режима за дезертирство

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Рядового Кеслера из Красноярска военный гарнизонный суд приговорил к 12 годам строгого режима за самовольное оставление места службы и дезертирство в период ведения боевых действий.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Суд установил, что с ноября 2022 по август 2023 года он несколько раз уходил с места службы и дважды не являлся на службу без уважительных причин, а затем принял решение избежать службы.

23 ноября 2023 года Кеслера осудили по четырем статьям, включая "самоволку" на срок меньше месяца, две "самоволки" на срок больше месяца и дезертирство. Общее наказание составило 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает prmira.ru.

Всего в этом году в военный суд Красноярска по статье 338 УК РФ поступило 50 дел, что в два раза больше, чем за предыдущие семь лет.

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