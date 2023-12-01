В Екатеринбурге инцидент произошел в частном детском саду, где воспитатель вывихнул руку играющего ребенка. Эту информацию распространил Telegram-канал "Дно Исети".
Как указано в источнике, воспитательница взяла за руку ребенка и отвела его в соседнюю комнату. По словам матери мальчика, после этого у него был поставлен диагноз — вывих.
"У ребенка вывих руки, мы пошли к воспитателю, чтобы обсудить произошедшее. Она заявила, что не испытывает никаких сожалений по этому поводу и даже не извинилась. Мне страшно даже представить, что она могла сделать с ним в той комнате", — поделилась мать мальчика с Telegram-каналом.
Согласно данным E1. RU, сама воспитатель утверждает, что передала матери видеозапись произошедшего и извинилась. По ее словам, у мальчика слабые суставы, и ранее он получал травму в другом детском саду.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.