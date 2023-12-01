В Екатеринбурге сотрудница детсада вывихнула малышу руку

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге инцидент произошел в частном детском саду, где воспитатель вывихнул руку играющего ребенка. Эту информацию распространил Telegram-канал "Дно Исети".

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Как указано в источнике, воспитательница взяла за руку ребенка и отвела его в соседнюю комнату. По словам матери мальчика, после этого у него был поставлен диагноз — вывих.

"У ребенка вывих руки, мы пошли к воспитателю, чтобы обсудить произошедшее. Она заявила, что не испытывает никаких сожалений по этому поводу и даже не извинилась. Мне страшно даже представить, что она могла сделать с ним в той комнате", — поделилась мать мальчика с Telegram-каналом.

Согласно данным E1. RU, сама воспитатель утверждает, что передала матери видеозапись произошедшего и извинилась. По ее словам, у мальчика слабые суставы, и ранее он получал травму в другом детском саду.