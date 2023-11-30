Пропавшую под Калугой девочку осмотрели медики

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Девочку, которая пропала более суток назад в Калужской области, и которую обнаружили позднее в соседней области, осмотрели врачи.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Медосмотр показал, что с ребёнком всё хорошо.

"Состояние нормальное, здорова", — сказала представитель СУСК по Калужской области.

По факту исчезновения 8-летней девочки было открыто уголовное дело. Было известно, что ребёнок не пришёл домой из школы, а позже её мать получила сообщение, в котором за ребёнка просили выкуп в полтора миллиона рублей.

Найденную на обочине дороги в Тульской области девочку уже осмотрели врачи, позднее с ней побеседуют представители СК РФ.