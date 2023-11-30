Девочку, которая пропала более суток назад в Калужской области, и которую обнаружили позднее в соседней области, осмотрели врачи.
Медосмотр показал, что с ребёнком всё хорошо.
"Состояние нормальное, здорова", — сказала представитель СУСК по Калужской области.
По факту исчезновения 8-летней девочки было открыто уголовное дело. Было известно, что ребёнок не пришёл домой из школы, а позже её мать получила сообщение, в котором за ребёнка просили выкуп в полтора миллиона рублей.
Найденную на обочине дороги в Тульской области девочку уже осмотрели врачи, позднее с ней побеседуют представители СК РФ.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.