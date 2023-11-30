Найдена похищенная в Калужской области 8-летняя девочка

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Нашлась второклассница, за которую требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Школьницу обнаружили живой. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По информации новостного ресурса, ребёнок прошёл медицинское обследование. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах её похищения.

8-летняя девочка бесследно исчезла в городе Козельске Калужской области 29 ноября. Позже на телефон матери поступило сообщение с требованием выкупа за дочь в размере 1,5 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.