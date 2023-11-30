Нашлась второклассница, за которую требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей.
Школьницу обнаружили живой. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По информации новостного ресурса, ребёнок прошёл медицинское обследование. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах её похищения.
8-летняя девочка бесследно исчезла в городе Козельске Калужской области 29 ноября. Позже на телефон матери поступило сообщение с требованием выкупа за дочь в размере 1,5 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.