Годовалая девочка погибла, оставшись без присмотра родителей.
25-летняя москвичка купала маленькую дочку в ванне и вышла из комнаты. Об этом в своём Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.
"Вернувшись через некоторое время, мать обнаружила, что девочка не дышит и вызвала бригаду скорой помощи", — сообщили в ведомстве.
Несмотря на старания врачей, ребёнок умер.
В прокуратуре добавили, что держат на контроле выяснение всех обстоятельств трагедии.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.