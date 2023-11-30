В Москве ребёнок утонул в ванне во время купания

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Годовалая девочка погибла, оставшись без присмотра родителей.

Фото: https://tomiks33.ru

25-летняя москвичка купала маленькую дочку в ванне и вышла из комнаты. Об этом в своём Telegram-канале сообщила столичная прокуратура.

"Вернувшись через некоторое время, мать обнаружила, что девочка не дышит и вызвала бригаду скорой помощи", — сообщили в ведомстве.

Несмотря на старания врачей, ребёнок умер.

В прокуратуре добавили, что держат на контроле выяснение всех обстоятельств трагедии.