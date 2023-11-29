СУ СК Тульской области возбудило уголовное дело после похищения несовершеннолетнего.
По информации ведомства, 26 ноября на Красноармейском проспекте Тулы трое молодых людей напали на знакомого 17-летнего мальчика. Подростка силой затолкали в салон автомобиля и увезли в жилище одного из фигурантов дела. О случившемся в правоохранительные органы сообщили свидетели происшествия.
"Удерживали его против воли и требовали денежное вознаграждение за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств", — сообщили в СУ СК.
Все трое были задержаны полицейскими. Суд отправил их на время следствия под домашний арест.
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