17-летнего мальчика похитили средь бела в Туле

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

СУ СК Тульской области возбудило уголовное дело после похищения несовершеннолетнего.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации ведомства, 26 ноября на Красноармейском проспекте Тулы трое молодых людей напали на знакомого 17-летнего мальчика. Подростка силой затолкали в салон автомобиля и увезли в жилище одного из фигурантов дела. О случившемся в правоохранительные органы сообщили свидетели происшествия.

"Удерживали его против воли и требовали денежное вознаграждение за молчание о якобы распространении несовершеннолетним наркотических средств", — сообщили в СУ СК.

Все трое были задержаны полицейскими. Суд отправил их на время следствия под домашний арест.