Двое мужчин, которые решили поохотиться в лесу Эвенкийского района Красноярска почти месяц назад, найдены. Они живы, с ними всё в порядке.
Как сообщили представители УМВД в своём Telegram-канале, речь идёт о мужчине и его 16-летнем сыне. Они решили начать охоту 2 ноября. С этой целью знакомые подбросили их на охотничий участок, находящийся на реке Ямбукан.
С охотниками в последний раз связывались 6 ноября. Родные пропавших в лесу обратились в полицию 25 ноября.
К поискам мужчины с сыном приступили полиция и спасатели, которые нашли следы от снегохода, ведущие туда, где находится лесной домик. После этого стало понятно, что с пропавшими всё в порядке.
Однако сразу добраться до охотников не получилось из-за плохой погоды, но с мужчиной и его сыном связались при помощи спутникового телефона. Спасатели выяснили, что мужчина и его сын живы и здоровы, скоро их эвакуируют и они окажутся дома.
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