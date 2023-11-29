Отец и сын, которые ушли на охоту в лес под Красноярском месяц назад, найдены живыми

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое мужчин, которые решили поохотиться в лесу Эвенкийского района Красноярска почти месяц назад, найдены. Они живы, с ними всё в порядке.

Фото: openverse.org by Phuketian.S is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили представители УМВД в своём Telegram-канале, речь идёт о мужчине и его 16-летнем сыне. Они решили начать охоту 2 ноября. С этой целью знакомые подбросили их на охотничий участок, находящийся на реке Ямбукан.

С охотниками в последний раз связывались 6 ноября. Родные пропавших в лесу обратились в полицию 25 ноября.

К поискам мужчины с сыном приступили полиция и спасатели, которые нашли следы от снегохода, ведущие туда, где находится лесной домик. После этого стало понятно, что с пропавшими всё в порядке.

Однако сразу добраться до охотников не получилось из-за плохой погоды, но с мужчиной и его сыном связались при помощи спутникового телефона. Спасатели выяснили, что мужчина и его сын живы и здоровы, скоро их эвакуируют и они окажутся дома.