Появились подробности планировавшегося в Москве теракта. Как прежде рассказали представители Следственного комитета России, в Москве задержали мужчину, который по заданию от "неустановленного соучастника" планировал теракт.
Как выяснилось со слов планировавшего теракт мужчины, он собирался подорвать цистерну на железнодорожной станции. Взамен за совершение данного преступления его обещал вывезти на Украину сотрудник спецслужб. Однако этого так и не произошло.
«Совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав с ГСМ", — рассказал фигурант о своём задании. Видео задержания преступника появилось в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
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