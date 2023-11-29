Планировавшему подрыв цистерны в Москве обещали эвакуацию на Украину

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появились подробности планировавшегося в Москве теракта. Как прежде рассказали представители Следственного комитета России, в Москве задержали мужчину, который по заданию от "неустановленного соучастника" планировал теракт.

Фото: CreativeCommons by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как выяснилось со слов планировавшего теракт мужчины, он собирался подорвать цистерну на железнодорожной станции. Взамен за совершение данного преступления его обещал вывезти на Украину сотрудник спецслужб. Однако этого так и не произошло.

«Совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав с ГСМ", — рассказал фигурант о своём задании. Видео задержания преступника появилось в Telegram-канале столичного главка СК РФ.