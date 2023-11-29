Росморречфлот сообщил о приостановке перевозок на Керченской паромной переправе

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщило, что из-за сложных погодных условий и шторма Керченская паромная переправа приостановила свою работу.

Фото: Фильм «Мост с русским характером» Росавтодора

За последние 24 часа морские автопаромы совершили шесть рейсов, в ходе которых перевезено 407 пассажиров и 240 грузовиков. Железнодорожные паромы, более требовательные к погодным условиям при швартовке, с момента ухудшения ситуации рейсов не выполняли.

Утром и днем 29 ноября объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Росгидромета, скорость ветра достигнет 25 метров в секунду, также ожидается дождь.

В воскресенье и понедельник паромная переправа также не функционировала из-за сильного шторма, а в субботу было осуществлено семь рейсов. Циклон, принесший в Крым штормовую погоду, сопровождается ливнями и ветром, достигающим 40 метров в секунду.