Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров признался в изменах Алле Пугачёвой во время отношений
Петербуржец отнёс в банк украденный у соседа миллион
Сомнолог Кудинов рассказал, куда пропал лунатизм
Житель Кургана убил младшего брата и сдался полиции
Раскрыт источник египетских артефактов, найденных в Шотландии
Сомнолог Валеева назвала основные способы борьбы с бессонницей
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс: истребитель F-16 на Украине будет уничтожен так же, как и любой самолёт ВСУ
Врач назвала причины возникновения тремора рук: возможно, это щитовидка
Нардеп Безуглая обнародовала список генералов ВСУ сдавших русским города

Пять мобилизованных из Омской области отказались ехать в зону СВО и сбежали из части

0:48
Происшествия

Пятеро жителей Омской области, мобилизованных для участия в зоне специальной военной операции, решили отказаться ехать на фронт и скрылись из воинской части в Псковской области. По данным издания "Город55", эти россияне в возрасте от 26 до 28 лет покинули место службы в деревне Череха более месяца назад.

Пять мобилизованных из Омской области отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Военные признали, что беглецы могли вернуться к себе домой. Сообщается, что двоих из них уже объявили в федеральный розыск. Против этих мужчин возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части"). За это преступление им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Путин назвал главную цель русского мира — его воссоединение Любовь Степушова Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев Виктор Пахомов Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство Михаил Плисюк
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Филипп Киркоров признался в изменах Алле Пугачёвой во время отношений
Петербуржец отнёс в банк украденный у соседа миллион
Пять мобилизованных из Омской области отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
Сомнолог Кудинов рассказал, куда пропал лунатизм
Житель Кургана убил младшего брата и сдался полиции
Раскрыт источник египетских артефактов, найденных в Шотландии
Сомнолог Валеева назвала основные способы борьбы с бессонницей
Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонс: истребитель F-16 на Украине будет уничтожен так же, как и любой самолёт ВСУ
Врач назвала причины возникновения тремора рук: возможно, это щитовидка
Нардеп Безуглая обнародовала список генералов ВСУ сдавших русским города
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников