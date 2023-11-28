Пять мобилизованных из Омской области отказались ехать в зону СВО и сбежали из части

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пятеро жителей Омской области, мобилизованных для участия в зоне специальной военной операции, решили отказаться ехать на фронт и скрылись из воинской части в Псковской области. По данным издания "Город55", эти россияне в возрасте от 26 до 28 лет покинули место службы в деревне Череха более месяца назад.

Фото: wikimedia.org by Pulux11 is licensed under CC BY-SA 4.0

Военные признали, что беглецы могли вернуться к себе домой. Сообщается, что двоих из них уже объявили в федеральный розыск. Против этих мужчин возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части"). За это преступление им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.