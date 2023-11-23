Подростка из Омской области вытолкнули из маршрутки за то, что он отказался уступить пожилой женщине место

После того, как подросток из Омской области отказался уступить женщине место в маршрутке, его вытолкнули на улицу, не дав доехать до своей остановки.

Фото: Pravda.Ru

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, вечером 22 ноября в маршрутке, следовавшей из Омска в Таврическое, ехал 16-летний парень, который отказался уступить место пожилой женщине.

Позже подросток заверил, что не уступил место потому, что у него "сильно болел живот", по причине чего он, по его словам, не мог стоять.

Однако одного из пассажиров не устроило такое объяснение, и он вытолкнул школьника на улицу недалеко от населённого пункта. В результате подросток очутился в холод и мороз за 8 километров от населённого пункта Таврическое.

Парень позвонил маме и пожаловался ей, после его его забрали домой родственники на машине. Мать мальчика написала заявление в полицию. Детали произошедшего выясняет прокуратура.