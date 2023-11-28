В Нижегородской области мужчина угрожал расправой бывшей жене, чтобы вернуть её

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Шахунье Нижегородской области пожарный хотел заставить вернуться к себе бывшую жену и угрожал ей расправой в лесу. Перед разводом он часто насиловал женщину и детей, после чего супруга решила покинуть его.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Несмотря на это, пожарный не мог принять такое решение и стал преследовать её. Женщина повторно обратилась в полицию.

Недавно мужчина поджидал её после работы и попытался силой увезти в машине. Он поставил перед ней выбор: либо вернуться к нему, либо уехать в другой город, либо быть повешенной на дереве. Женщине удалось сбежать от пожарного. В связи с этим инцидентом нижегородские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, пишет Telegram-канал Ni Mash.

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