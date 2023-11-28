В Шахунье Нижегородской области пожарный хотел заставить вернуться к себе бывшую жену и угрожал ей расправой в лесу. Перед разводом он часто насиловал женщину и детей, после чего супруга решила покинуть его.
Несмотря на это, пожарный не мог принять такое решение и стал преследовать её. Женщина повторно обратилась в полицию.
Недавно мужчина поджидал её после работы и попытался силой увезти в машине. Он поставил перед ней выбор: либо вернуться к нему, либо уехать в другой город, либо быть повешенной на дереве. Женщине удалось сбежать от пожарного. В связи с этим инцидентом нижегородские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, пишет Telegram-канал Ni Mash.
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