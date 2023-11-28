Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале

4:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фигуранта резонансного уголовного дела об убийстве 17-летнего подростка отпустили из СИЗО в Челябинске. Однако на свободе он пробыл недолго.

Фото: Фото: ГСУ СК России

8 апреля вечером в компьютерный клуб вошла агрессивная группа, состоящая из примерно десяти человек. Они не собирались играть, и, очевидно, искали кого-то. Увидев, что зал пуст, они вернулись на улицу, где наткнулись на группу подростков. Возник разговор, который быстро перерос в драку, но силы оказались неравными. Один из школьников стал жертвой жестокой избиения, а затем, когда он уже лежал на земле, его несколько раз ударили ножом.

Погибшим оказался 17-летний молодой человек. По данным следствия, все участники смертельной потасовки были активными геймерами. Накануне между ними возник конфликт в социальных сетях, и они решили его на улице.

Уголовное дело по данному преступлению было возбуждено Следственным комитетом сразу по трём статьям: "Убийство, совершённое группой лиц", "Хулиганство" и "Разбой", так как у погибшего был украден сотовый телефон. На следующий день были задержаны первые участники преступления благодаря большому количеству свидетелей и видеозаписям с места происшествия. Через четыре дня шестеро задержанных, все — уроженцы Таджикистана. Они были заключены под стражу. Следователи пришли к выводу, что мигранты заранее подготовились к преступлению, используя "малозначительный повод" для организации массовой драки и убийства.

Обстановка стала ещё более напряжённой после другого серьёзного инцидента, произошедшего в Челябинске в феврале. Возле школы группа подростков избила молодых людей, которые приехали из Таджикистана.

В результате этого инцидента четверо нападавших стали фигурантами уголовного дела по статье "Хулиганство", а некоторые СМИ даже назвали их скинхедами. Согласно версии следствия, это произошло из-за личной неприязни. Однако обвиняемые утверждают, что они защищали других школьников, которым мигранты вымогали деньги, пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что в дело вмешалась местная диаспора, потому что уже в процессе расследования многие ученики действительно заявляли о фактах вымогательства, но ни одной из жалоб не дали ходу. Хотя в этой и других школах города, где учится много детей-мигрантов, такие схемы, по сути, поставлены на поток", — говорит местный активист Данил Верхоланцев.

В настоящее время уголовное дело рассматривает суд. Трое обвиняемых находятся под подпиской о невыезде, а один находится под домашним арестом.

Инциденты вновь получили широкую огласку в середине ноября, когда один из обвиняемых в убийстве в апреле вышел из СИЗО. По словам представителей общественности, сотрудники СК пришли к выводу, что он не принимал непосредственного участия в преступлении, а только забрал телефон у погибшего.

После освобождения стали всплывать новые подробности о фигуранте дела. Жительница Челябинска Наталья сообщила, что в августе 2020 года её сына избили возле одного кафе за то, что пострадавший обидел младшего брата напавшего молодого человека. По словам парня, потерпевший "понёс заслуженное наказание". Женщина обратилась в прокуратуру, после чего злоумышленника оштрафовали на пять тысяч рублей в рамках административного дела. Однако мать потерпевшего считает это мягким наказанием.

Напавший на подростка пробыл на свободе недолго. Вмешался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Председатель СКР вновь затребовал у исполняющего обязанности руководителя областного управления доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела об убийстве подростка, — сообщили в ведомстве. — Также он потребовал возбудить уголовное дело по факту избиения и угрозы убийством другому несовершеннолетнему".

Также, возможно, что в скором времени будет возбуждено ещё одно дело по двум статьям.

Параллельно Следственный комитет продолжает расследовать убийство 17-летнего подростка. Совершеннолетним участникам драки, если их вину докажут в суде, грозит вплоть до пожизненного срока. Остальные могут быть осуждены на срок до десяти лет лишения свободы.

А.И. Бастрыкин встретился с матерями сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей