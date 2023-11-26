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В Челябинске мужчина напал на соседа и прострелил ему колено из-за громкой музыки

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Происшествия

В Челябинске произошёл инцидент, в результате которого один мужчина прострелил колено своему соседу из квартиры, расположенной на нижнем этаже. Причиной этого происшествия стала громкая татарская музыка, которую пострадавший включил, чтобы помочь своей жене, страдающей болезнью Паркинсона.

В Челябинске мужчина напал на соседа и прострелил ему колено из-за громкой музыки
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Сообщается, что у женщины начался приступ болезни, и чтобы отвлечь её до времени приёма лекарств, мужчина включил татарские песни. Этот шум услышал сосед сверху, который, взяв с собой пистолет с холостыми патронами, спустился на этаж ниже. Когда пострадавший открыл дверь, сосед напал на него и произвёл выстрел, нанося ранение в колено, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина был доставлен на скорой помощи, а полиция начала проверку обстоятельств происшествия.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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