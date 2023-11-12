В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

В Челябинске предприниматель, владелец большегруза неожиданно раздал прохожим 20 тонн мороженого и пельменей на стоянке в Ленинском районе. Бесплатная раздача вызвала настоящий ажиотаж, и люди едва не вступили в потасовку, стремясь получить продукты.

Фото: openverse by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0

"Челябинка Дарья похвасталась, что ее муж смог унести 20 коробок с мороженым. Стоимость продуктов оценивается в 4,5 млн рублей. Люди едва не подрались при бесплатной раздаче", — пишет "74.ру".

Выяснилось, что продукция попала в руки общественности из-за аварии, произошедшей 6 ноября. Грузовик DAF перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург, и водитель, представлявший интересы предпринимателя из Челябинска, находится в больнице. По предварительным данным, он уснул за рулём, что привело к сходу грузовика в кювет. После того как предприниматель не смог сдать продукты поставщику, он решил раздать мороженое и пельмени жителям города.

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