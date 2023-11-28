В Екатеринбурге школа отказалась возвращать конфискованный у ребёнка вейп

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В Екатеринбурге мать школьника обратилась с жалобой на учителей, которые не возвращают конфискованный у сына вейп.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Мама была осведомлена о вредной привычке своего 15-летнего сына. Она рассказала, что подросток приобрел вейп на свои карманные деньги и не интересовался ее мнением на этот счет.

Когда учитель поймал подростка за курением в школьном туалете, электронную сигарету конфисковал. Мать утверждает, что устройство стоило более 6 тыс. рублей, сообщает "Комсомольская Правда".

На совещании по профилактике ей сообщили, что вейп не будет возвращен, ссылаясь на внутренние правила. Представители комиссии иронизировали, утверждая, что курят их.

Директор школы Юлия Александровна подтвердила, что вейпы хранятся в сейфе, и предложила родителям вернуть устройство, предоставив чек и написав заявление.

Ранее сообщалось, что в России разработали антивейп-систему для борьбы с курильщиками, а в Англии планируют полностью запретить курение.

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