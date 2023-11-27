В ДНР восстанавливают электросети после разгула стихии

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство акцентировало внимание на основной цели в борьбе с нарушениями в системе электроснабжения городов и поселков нашей республики. Особое внимание при этом уделяется не только оперативному устранению проблем, но и в первую очередь подключению к электросети медицинских учреждений и шахтовых водоотливов. Для реализации этой масштабной задачи было привлечено около 100 аварийно-восстановительных бригад и 54 единицы специализированной техники.

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"Утром 27.11.2023, после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минугля.

Предварительно мэр Донецка Алексей Кулемзин доложил о том, что в настоящий момент около 190 000 абонентов нашего города остаются без электричества. Также глава республики Денис Пушилин информировал о том, что непогода и сильный штормовой ветер сильно повлияли на состояние электрических сетей, в результате чего огромное количество жителей региона осталось без света.