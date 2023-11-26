В Екатеринбурге в ТЦ "Гринвич" мужчины устроили разборки со стрельбой

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Сегодня, 26 ноября, в самом центре Екатеринбурга, в Торговом центре "Гринвич" мужчины устроили разборки со стрельбой.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По информации Telegram-канала "Бандитский центр", всё началось в кофейне Boho Coffee.

"Два молодых человека начали ругаться, потом началась драка, далее прозвучало пару выстрелов, мужчины выбежали из кафе и прозвучало ещё несколько выстрелов. Все посетители Гринвича начали разбегаться как в фильмах, услышав выстрелы", — пишет канал.

По словам очевидцев, всего было около десяти выстрелов.