Сегодня, 26 ноября, в самом центре Екатеринбурга, в Торговом центре "Гринвич" мужчины устроили разборки со стрельбой.
По информации Telegram-канала "Бандитский центр", всё началось в кофейне Boho Coffee.
"Два молодых человека начали ругаться, потом началась драка, далее прозвучало пару выстрелов, мужчины выбежали из кафе и прозвучало ещё несколько выстрелов. Все посетители Гринвича начали разбегаться как в фильмах, услышав выстрелы", — пишет канал.
По словам очевидцев, всего было около десяти выстрелов.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.