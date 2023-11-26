Популярный актёр Александр Петров накануне отпраздновал пышную свадьбу.
Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что в жёны звёздный артист взял "коллегу по цеху" — актрису Викторию Антонову.
На торжественной части в Подмосковье было не менее 250 гостей. Одним из главных приглашённых был Филипп Киркоров.
Многие подчеркнули, что изюминкой свадьбы (а сама церемония прошла много позже росписи в ЗАГСе) стал момент, когда Александр и его жена зачем-то стали раздеваться.
Позже сообщили, что это была прелюдия к "клятве верности".
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.