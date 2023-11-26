На свадьбе Петрова Александр и его жена Виктория зачем-то разделись

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный актёр Александр Петров накануне отпраздновал пышную свадьбу.

Фото: Telegram-канал МК

Об этом сообщает "Московский комсомолец". Отмечается, что в жёны звёздный артист взял "коллегу по цеху" — актрису Викторию Антонову.

На торжественной части в Подмосковье было не менее 250 гостей. Одним из главных приглашённых был Филипп Киркоров.

Многие подчеркнули, что изюминкой свадьбы (а сама церемония прошла много позже росписи в ЗАГСе) стал момент, когда Александр и его жена зачем-то стали раздеваться.

Позже сообщили, что это была прелюдия к "клятве верности".

На свадьбе Петрова Александр и его жена зачем-то разделись