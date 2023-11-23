Экономика Российской Федерации в 2024 году будет расти в три раза быстрее, чем экономика Европейского Союза.
Об этом сообщает издание The Guardian.
Аналитики связывают это с неэффективностью российских санкций против России и неспособностью Запада их применять. Тем более, что санкции больно ударили и по ЕС, уточняет издание, ссылаясь на крупнейшую в Европейском Союзе компанию по управлению активами — Amundi.
Как сообщил IT-директор фирмы, от украинского кризиса "Европа пострадала напрямую и очень сильно; для Соединённых Штатов последствия нейтральны; а Турция, и Азия оказались в выигрыше".
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