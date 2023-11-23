Мисс Вселенную 2021 Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула на 2,2 млн рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В аэропорту Стамбула неизвестные посягнули на имущество Мисс Вселенной 2021 и ведущей "Красивого шоу" на ТНТ Полли Каннабис, обокрав её на сумму более ₽2 млн.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Полли Каннабис

Как сообщает Telegram-канал SHOT, из чемодана супермодели исчезли кольца, серьги и другие ювелирные изделия от Bulgari и Roberto Coin, общей стоимостью ₽2,2 млн. Каннабис утверждает, что стала жертвой профессиональной банды хорошо подготовленных воров.

Несколько дней назад Каннабис вылетела из Стамбула в Минск на рейсе "Белавиа", направляясь в Белоруссию на день рождения своей матери. Полли сдала багаж, оставив небольшой чемодан для ручной клади, где хранились её драгоценности.

Перед посадкой ей сказали, что ручную кладь также нужно сдать в багаж, поскольку в самолёте не хватает места. Сотрудник аэропорта, принимавший вещи, якобы тщательно осматривал молнии и замки на чемодане.

После прилёта в Минск и получения багажа Каннабис обнаружила пропажу всей ювелирки из её чемодана.

Модель обратилась в минскую полицию и вернулась в Стамбул, где подала заявление о краже. По её словам, записи с камер были нечёткими. Она предполагает, что в аэропорту действует специальная группа воров, выслеживающая богатых пассажиров.

Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи.

ВСЯ ПРАВДА о конкурсах красоты. Откровенный разговор || Полли Каннабис