В аэропорту Стамбула неизвестные посягнули на имущество Мисс Вселенной 2021 и ведущей "Красивого шоу" на ТНТ Полли Каннабис, обокрав её на сумму более ₽2 млн.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, из чемодана супермодели исчезли кольца, серьги и другие ювелирные изделия от Bulgari и Roberto Coin, общей стоимостью ₽2,2 млн. Каннабис утверждает, что стала жертвой профессиональной банды хорошо подготовленных воров.
Несколько дней назад Каннабис вылетела из Стамбула в Минск на рейсе "Белавиа", направляясь в Белоруссию на день рождения своей матери. Полли сдала багаж, оставив небольшой чемодан для ручной клади, где хранились её драгоценности.
Перед посадкой ей сказали, что ручную кладь также нужно сдать в багаж, поскольку в самолёте не хватает места. Сотрудник аэропорта, принимавший вещи, якобы тщательно осматривал молнии и замки на чемодане.
После прилёта в Минск и получения багажа Каннабис обнаружила пропажу всей ювелирки из её чемодана.
Модель обратилась в минскую полицию и вернулась в Стамбул, где подала заявление о краже. По её словам, записи с камер были нечёткими. Она предполагает, что в аэропорту действует специальная группа воров, выслеживающая богатых пассажиров.
Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи.
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