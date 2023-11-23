Из-за сложных метеоусловий два самолёта, летевшие в Санкт-Петербург, отправлены на запасной аэродром

Аэропорт Пулково принимает меры по обеспечению безопасности полетов в условиях неблагоприятной погоды. На данный момент ведется очистка взлетно-посадочных полос от снега, а также проводится обработка воздушных судов антиобледенительными средствами.

Фото: pulkovoairport.ru

По информации пресс-службы ООО "Воздушные ворота Северной столицы", эти меры стали необходимыми из-за снегопада и сильного бокового ветра. В компании также пояснили, что решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов, ориентируясь на свои метеоминимумы.

Рейсы, следовавшие из Уфы и Тюмени в Санкт-Петербург, перенаправлены на запасной аэродром в Шереметьево", — уточнили в компании.

Пулково — единственный аэропорт, обслуживающий регулярные рейсы в Петербург. Также этот аэропорт является одним из наиболее загруженных в России.