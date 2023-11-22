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Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа

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Происшествия » Человеческий фактор

Сотни заказов утонули в результате потопа на складе Wildberries, приключившегося в ночь на среду.

Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Авария произошла на одном из крупнейших складов маркетплейса в Коледино Подольского района. Погрузчик задел при работе датчик пожарной сигнализации, и с потолка обрушились водопады пожаротушения.

Часть заказов попросту смыло с полок и они утонули, крупногабаритные товары вроде мебели сильно размокли.

"Ну всё, пи***, штрафы сейчас полетят", — сокрушаются сотрудники компании, снимавшие бедствие на видео.

Пресс-служба Wildberries подтвердила факт случившегося. Компания обещала заменить намокшие заказы покупателям и компенсировать убытки продавцам.

По всей видимости, ущерб в сотни тысяч рублей придётся возмещать администраторам блока № 1 склада в Коледино, где случился потоп.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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