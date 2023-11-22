Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Заместитель начальника уголовного розыска по Архангельской области полковник Константин Пантелеев найден мертвым в купе поезда "Москва — Архангельск".

Фото: ru.wikipedia. org

Согласно предварительным данным, Пантелеев покончил жизнь самоубийством в ночь на 21 ноября. Силовик возвращался из отпуска, который провёл в столице. Первым тело увидел проводник. Он же сообщил о том, что возле полковника находился перочинный нож. Предсмертной записки в купе не нашли.

Мотивы поступка заместителя начальника уголовного розыска по Архангельской области неизвестны и вызывают множество вопросов. У Константина Пантелеева отсутствовали проблемы финансового или профессионального характера. На здоровье полицейский также не жаловался. В МВД Пантелеев трудился с 1996 года и в последнее время руководил отделом по раскрытию преступлений против личности.

По факту случившегося региональным УМВД и Следственным комитетом Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка.