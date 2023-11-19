Более 50 девушек стали жертвами мошенницы, представлявшейся мужчиной в онлайн-обществе.
Эту историю раскрыл частный детектив, действуя по заказу родственников одной из обманутых девушек, которых насторожило требование нового знакомого предоставить деньги и ценные вещи как проявление их отношений.
Аферистка использует имя Гор и общается с девушками через Instagram*. "Гор" отправлял им личные сообщения, флиртовал, признавался в чувствах, а затем представлял их своей "сестрой" Анной в реальной жизни.
Сам же он никогда не появлялся, и, если встречи все-таки назначались, он исчезал в последний момент. Если дамы начинали подозревать обман, "Гор" прекращал связь.
Одной из пострадавших была 23-летняя владелица интернет-магазина одежды. В ходе общения с жертвами она убеждала их переводить средства, предположительно в помощь инвалидам, военным и нуждающимся. Впоследствии выяснилось, что некоторые из жертв работали бесплатно, выполняя фотографии одежды для ее магазина и создавая дизайны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.