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SHOT: 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной

1:16
Происшествия

Более 50 девушек стали жертвами мошенницы, представлявшейся мужчиной в онлайн-обществе.

SHOT: 50 девушек влюбились в мошенницу, притворявшуюся мужчиной
Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

Эту историю раскрыл частный детектив, действуя по заказу родственников одной из обманутых девушек, которых насторожило требование нового знакомого предоставить деньги и ценные вещи как проявление их отношений.

Аферистка использует имя Гор и общается с девушками через Instagram*. "Гор" отправлял им личные сообщения, флиртовал, признавался в чувствах, а затем представлял их своей "сестрой" Анной в реальной жизни.

Сам же он никогда не появлялся, и, если встречи все-таки назначались, он исчезал в последний момент. Если дамы начинали подозревать обман, "Гор" прекращал связь.

Одной из пострадавших была 23-летняя владелица интернет-магазина одежды. В ходе общения с жертвами она убеждала их переводить средства, предположительно в помощь инвалидам, военным и нуждающимся. Впоследствии выяснилось, что некоторые из жертв работали бесплатно, выполняя фотографии одежды для ее магазина и создавая дизайны.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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