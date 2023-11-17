Новосибиржец выжил с вонзившимися на 11 сантиметров вилами в голове

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Новосибирске 53-летний мужчина выжил после того, как в его голову вонзили вилы. Как сообщает региональный Минздрав, два зубца вошли в череп на 11 сантиметров.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

Тем не менее, жителю Новосибирска удалось избежать и летального исхода, и серьезных последствий от травмы. Отмечается, что он не заболел бактериальным менингитом (характерная болезнь после получения черепно-мозговых открытых травм). Сельскохозяйственное орудие было стерильным.

Врачи отмечают, что у перенесшего травму мужчины может остаться сниженным зрение правого глаза. После 10 дней, проведенных в реанимации, он проходит лечение в нейрохирургическом отделении городской больницы №1.

Травма была получена 3 ноября. На 53-летнего жителя Новосибирска напали с вилами на автостоянке. Между двумя знакомыми началась ссора, один из них нанёс удар оппоненту.