В Новосибирске 53-летний мужчина выжил после того, как в его голову вонзили вилы. Как сообщает региональный Минздрав, два зубца вошли в череп на 11 сантиметров.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.