Строитель упал с восьмого этажа в Дзержинске

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело после гибели строителя в Дзержинске.

Фото: Фото: ГСУ СК России

По информации ведомства, трагедия произошла в четверг в одном из зданий по улице Советской. Мужчина при выполнении строительных работ сорвался с восьмого этажа и упал на землю.

"От полученных телесных повреждений в результате падения мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве.

По факту гибели строителя следователи завели дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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