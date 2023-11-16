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Строитель упал с восьмого этажа в Дзержинске

0:37
Происшествия

СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело после гибели строителя в Дзержинске.

Строитель упал с восьмого этажа в Дзержинске
Фото: Фото: ГСУ СК России

По информации ведомства, трагедия произошла в четверг в одном из зданий по улице Советской. Мужчина при выполнении строительных работ сорвался с восьмого этажа и упал на землю.

"От полученных телесных повреждений в результате падения мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве.

По факту гибели строителя следователи завели дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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