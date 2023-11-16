СУ СК по Нижегородской области возбудил уголовное дело после гибели строителя в Дзержинске.
По информации ведомства, трагедия произошла в четверг в одном из зданий по улице Советской. Мужчина при выполнении строительных работ сорвался с восьмого этажа и упал на землю.
"От полученных телесных повреждений в результате падения мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в ведомстве.
По факту гибели строителя следователи завели дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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