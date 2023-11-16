При досмотре Рorsche Cayenne калининградские таможенники нашли боеприпасы

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

"Сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около трех тысяч боеприпасов и частей оружия в тайнике багажного отделения автомобиля Рorsche Cayenne", - говорится в сообщении. Фото: Telegram: chat_gpt_robot by ChatGPT и Midjourney is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Инспекторы демонтировали решётку в багажнике, и нашли в нише для динамика 600 гильз для карабина, две тысячи пуль, два пневмоцилиндра, 12 пламегасителей и 15 дульных тормозов-компенсаторов. Общая стоимость найденного груза составила около двух миллионов рублей.

Владелец транспортного средства, прибывший из Литвы 50-летнийгражданин РФ, пояснил, что приобрел все товары для себя в магазине охотничьего снаряжения.

Однако вес и количество арсенала, а также способ его перемещения через таможенную границу заставили инспекторов усомниться, что все это для личного пользования.

Содержимое тайника изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении за сокрытие товаров от таможенного контроля.

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