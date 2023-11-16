Экс-участника группы "Би-2" Плявина нашли мертвым в съемной квартире

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывший клавишник и ударник известной группы "Би-2" Николай Плявин обнаружен мертвым в арендованной квартире на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщили в оперативных службах, подчеркнув, что предварительно не выявлены признаки преступления.

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По информации представителя агентства, тело музыканта направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины смерти. Николай Плявин ранее занимал позицию клавишника и ударника в составе группы "Би-2" с 1999 по 2006 год, сообщает ТАСС.

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