Бывший клавишник и ударник известной группы "Би-2" Николай Плявин обнаружен мертвым в арендованной квартире на Фестивальной улице в Москве. Об этом сообщили в оперативных службах, подчеркнув, что предварительно не выявлены признаки преступления.
По информации представителя агентства, тело музыканта направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины смерти. Николай Плявин ранее занимал позицию клавишника и ударника в составе группы "Би-2" с 1999 по 2006 год, сообщает ТАСС.
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