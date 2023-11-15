Собаки породы кане-корсо едва не растерзали школьника возле подъезда в Дзержинском районе Ярославля.
По информации Следственного управления СК РФ по региону, животные бродили по улице без присмотра владельца и покусали 11-летнего мальчика.
Мальчик пытался убежать, однако скрыться от животных ему не удалось. На помощь израненному ребёнку бросились случайные прохожие.
"В результате ребёнку причинены телесные повреждения, в настоящий момент он находится в больнице", — сообщили в СУ СК.
После происшествия следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
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