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Обвиняемого в коррупции начальника выборгской полиции Петербурга отправили в СИЗО

1:07
Происшествия

Главе выборгской полиции Петербурга Роману Ильину вменяют получение взяток на сумму в 8 млн рублей.

Обвиняемого в коррупции начальника выборгской полиции Петербурга отправили в СИЗО
Фото: gordonua.com

Приморский суд отправил Ильина под стражу до 12 января 2024 года. Об этом в своём Telegram-канале сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Следствие указывает, что Ильин, являясь начальником ОЭБиПК УМВД России по Выборгскому району ЛО, с 2020 по 2022 год ежемесячно получал от лиц, выполнявших рубку леса на обслуживаемой УМВД территории, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство. Общая сумма взяток составила около 8 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранитель был задержан в понедельник. В тот же день его обвинили в коррупционном преступлении. В содеянном мужчина не признался. Вместо СИЗО адвокат Ильина просил отправить подзащитного под домашний арест.

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Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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