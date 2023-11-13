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Иностранцу в Удмуртии предъявлено предостережение от финансирования терроризма

0:43
Происшествия

Сотрудники ФСБ в Удмуртии предупредили иностранца, проживающего в регионе, о недопустимости финансирования террористической деятельности.

Иностранцу в Удмуртии предъявлено предостережение от финансирования терроризма
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Мужчина планировал предоставить финансовую поддержку международным террористическим организациям, действующим в ущерб безопасности России.

Как сообщает udm-info.ru, в связи с отсутствием объективной стороны преступления в его действиях, ему было предъявлено официальное предостережение от возможного совершения преступления по статье "Содействие террористической деятельности". Ведомство не уточнило, гражданин какой это страны, и как были выявлены его намерения помогать террористам. 

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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