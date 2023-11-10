В Москве заметили труп мужчины в Москве-реке

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Филёвского парка неподалёку от Крымского моста в Москве-реке заметили труп мужчины. Экстренные службы были вызваны на место происшествия после того, как прохожий обнаружил тело и сообщил об этом.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Источник рассказал Телеканалу "360", что свидетель проехал Живописный мост, проследовал по тропе и обнаружил мужское тело, плавающее в двух метрах от берега.

Спасатели прибыли на место, но тело так и не было обнаружено в воде. В последующем выяснилось, что труп мужчины уже находился на берегу. Погибший был одет и лежал лицом вниз.

Филёвский парк — историко-культурный комплекс и памятник садово-паркового искусства, размещённый на западе Москвы на землях бывших деревень Фили, Мазилово и Кунцево.

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