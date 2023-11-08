В Москве после проверки полиция забрала детей из детского сада в отделение

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве сотрудники полиции забрали из частного садика в отдел девятерых маленьких детей. Родители пытаются их вызволить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

По информации из источника, представители правоохранительных органов явились в сад для проведения проверки, интересуясь наличием лицензий и договоров с родителями. Хотя им предоставили копии необходимых документов, полицейские настаивали на оригиналах, которые не удалось показать оперативно.

В результате было решено не ожидать предоставления документов. Детей назвали беспризорниками, посадили в полицейские УАЗики и отправили в отдел. Родители направились туда, сопровождаемые юристами.

Директор детского сада утверждает, что на него полицию натравили конкуренты. Ранее участковый посещал учреждение, но не выявил никаких нарушений.

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