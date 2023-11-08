Москвичку и её 63-летнюю мать начали беспокоить странные звонки с угрозами после того, как они стали помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
По словам пенсионерки, несколько дней назад она получила звонок с иностранного номера, где неизвестные обвинили её дочь в терроризме и угрожали ей убийством. Аналогичный звонок поступил и дочери пенсионерки, которая в настоящее время находится не в столице.
Семья связывает эти угрозы с военным волонтёрством. По факту произошедшего ведётся проверка.
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