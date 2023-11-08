Помогавшей участникам СВО жительнице Москвы пригрозили убийством

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Москвичку и её 63-летнюю мать начали беспокоить странные звонки с угрозами после того, как они стали помогать военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Фото: "IP Telephone" by Hades2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам пенсионерки, несколько дней назад она получила звонок с иностранного номера, где неизвестные обвинили её дочь в терроризме и угрожали ей убийством. Аналогичный звонок поступил и дочери пенсионерки, которая в настоящее время находится не в столице.

Семья связывает эти угрозы с военным волонтёрством. По факту произошедшего ведётся проверка.