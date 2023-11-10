СК раскрыл дело душителя пожилых людей в Подмосковье

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Следственный комитет России раскрыл дело о нападениях на пожилых людей в безлюдных местах Подмосковья. Душитель расправился с двумя женщинами.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Известно, что душитель проникал в дома одиноких пенсионеров, проживающих в посёлках. Требовал деньги и ценности, а на отказ реагировал агрессивно. Всего преступнику вменяют 13 эпизодов. Он орудовал на юге и юго-востоке Московской области с 2020 по 2022 год.

"В доме находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего она отдавала деньги, либо, если получал отказ, начинал душить, — пояснил "Известиям" следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Михаил Лисс. — Всего в деле 13 эпизодов: обвинения в убийстве двух и более лиц, в покушении на убийство двух и более лиц, разбой и покушение на кражу".

Преступник оказался примерным семьянином, родным он говорил, что уезжает на заработки, когда "выходил на дело". Ранее был судим за кражу и "самоволку" в армии, позже за изнасилование. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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