Барнаульский маньяк Виталий Манишин признался в новых убийствах случайно, так как запутался в показаниях. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.
По данным Telegram-канала, маньяк рассказал следователям вообще не о тех жертвах, о которых его спрашивали. В деле таким образом появилось четыре новых потерпевших. Среди них были не только абитуриентки Алтайского госуниверситета.
Из пяти жертв Манишина, в убийстве которых он признался изначально, известно о 17-летней Ксении, которая приехала к главному корпусу АлтГТУ, но домой не вернулась. У объездной дороги Змеиногорского тракта нашли все вещи абитуриентки. Но пропали нижнее бельё, украшения и заколка для волос. Позже в лесу обнаружили обнажённое тело, укрытое ветками.
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