В деле барнаульского маньяка Манишина, убивавшего абитуриенток, появились новые жертвы

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В деле барнаульского маньяка Виталия Манишина, который убивал абитуриенток в начале "нулевых", появились новые жертвы. К пяти доказанным погибшим добавилось ещë четыре эпизода. Об этом пишет Shot.

Фото: Следственный комитет РФ

По информации Telegram-канала, в рамках расследования было доказано, что маньяк совершил ещë как минимум четыре убийства в период с июня 1999-го по июль 2000-го года. Возраст жертв — 17, 21, 26 и 54 года.

Число жертв Манишина, таким образом, выросло до девяти, и может увеличиться. Маньяк в данный момент содержится в СИЗО, с преступником продолжают работать следователи.

Ранее сообщалось, что убийца сначала знакомился с девушками, которые поступали в Алтайский госуниверситет, а затем их насиловал и убивал. Арестовать его удалось лишь спустя 23 года.

Манишин — бывший замглавы Калманского района. В период убийств он работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства.

Ранее в Петербурге через 30 лет задержали маньяка, жертвами которого стали две девушки.

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