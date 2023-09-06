В Петербурге через 30 лет задержали маньяка, жертвами которого стали две девушки

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали маньяка, жертвами которого более 30 лет назад стали две молодые девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: wikimedia.org

Сообщается, что 25-летний уроженец Азербайджана в мае 1993 года ночью вывез вместе со своим знакомым двух девушек в Ленинградскую область. Там они изнасиловали, а затем жестоко убили одну из них. Другую девушку изверги изрезали и подожгли, однако ей удалось выжить.

Садиста-извращенца смогли задержать спустя 30 лет. Он находится сейчас в ИВС. Также известно, что подозреваемый был дважды судим за наркотики, а три года назад получил за поддельный паспорт штраф 20 тысяч рублей.

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