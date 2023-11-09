Мужчину убило металлическим листом в Нижнем Новгороде

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижегородской области заведено уголовное дело после гибели крановщика на строительном объекте.

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

По информации регионального СУ СК, инцидент произошёл на улице Мокроусова в Сормовском районе областного центра.

"Находясь по ул. Мокроусова Сормовского района г. Нижнего Новгорода, мужчина выполнял работы по подъёму на высоту металлического листа на подъёмном кране. Во время выполнения работ металлический лист на высоте вылетел из строповки и упал на мужчину", — сообщили в ведомстве.

Травмы оказались смертельными для рабочего. Он скончался до прибытия медиков.

После трагедии следователи завели дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.