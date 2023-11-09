В Омске пьяный мужчина на автомобиле Toyota протаранил световую опору и едва не загубил младенца.
Трагедией едва не завершилась выходка 25-летнего молодого человека, решившего сесть за руль пьяным. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в региональном МВД.
"Житель Омской области не справился с управлением и врезался в бетонный столб, который упал на коляску с семимесячным ребёнком", — сообщили в ведомстве.
Младенец отделался испугом. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
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