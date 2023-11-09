На Украине молодой парень в штатском избил сотрудника военкомата в камуфляже

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Житомире мужчина напал на сотрудника военкомата.

Фото: Нейросеть Шедеврум

На Украине уличную драку засняли на камеру мобильного телефона. Видео появилось в Telegram-канале "Страна.ua".

Свидетелями нападения стали коллеги избитого работника военкомата. Мужчина в штатском ударял сотрудника военкомата в камуфляже руками и коленом в голову.

После приближения других мужчин в камуфляже нападавший неторопливо ушёл. Его не пытались задержать, однако появилась информация, что парня объявили в розыск по обвинению в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что в Сумской области водитель избил военного, который намеревался вручить ему повестку.

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