В Житомире мужчина напал на сотрудника военкомата.
На Украине уличную драку засняли на камеру мобильного телефона. Видео появилось в Telegram-канале "Страна.ua".
Свидетелями нападения стали коллеги избитого работника военкомата. Мужчина в штатском ударял сотрудника военкомата в камуфляже руками и коленом в голову.
После приближения других мужчин в камуфляже нападавший неторопливо ушёл. Его не пытались задержать, однако появилась информация, что парня объявили в розыск по обвинению в совершении уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что в Сумской области водитель избил военного, который намеревался вручить ему повестку.
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