Водитель в Сумской области Украины избил военного, который собирался передать ему повестку. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале национальной полиции региона.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в городе Глухове, в полицию которого поступил сигнал о нападении на сотрудника военкомата.
"Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем, работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места", — говорится в видеосообщении.
Полицейские нашли сбежавшего водителя в Киеве. В отношении него открыли уголовное дело по статье о совершении насильственных действий "в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".
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