В Сумской и Днепропетровской областях Украины зафиксировано повреждение газовой инфраструктуры

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В министерстве энергетики Украины сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях — Сумской и Днепропетровской.

Фото: Telegram-канал "Политика страны"

В качестве причины произошедшего представители украинского ведомства назвали "вражеские артобстрелы".

"Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Глава областной военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил в своём Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры около Кривого Рога, добавив, что масштаб повреждений на данный момент уточняется.

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