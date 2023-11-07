В министерстве энергетики Украины сообщили о повреждении газовой инфраструктуры в двух областях — Сумской и Днепропетровской.
В качестве причины произошедшего представители украинского ведомства назвали "вражеские артобстрелы".
"Газовая инфраструктура в Днепропетровской и Сумской областях получила повреждения из-за вражеских артобстрелов. Есть отключенные абоненты, продолжаются работы по восстановлению", — сказано в Telegram-канале ведомства.
Глава областной военной администрации Днепропетровской области Украины Сергей Лысак сообщил в своём Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры около Кривого Рога, добавив, что масштаб повреждений на данный момент уточняется.
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