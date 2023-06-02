Украинское предприятие "Энергоатом" отремонтировало один из реакторов АЭС с целью компенсировать дефицит электроэнергии, сообщает EADaily.
Рост генерации позволил увеличились экспорт электроэнергии в Польшу. Украина сумела снизить импорт электроэнергии из Словакии. Такое положение дел связано с улучшением ситуации в энергосистеме Украины, связанное с успешным капремонтом атомных энергоблоков.
На Украине наблюдаются проблемы с поставками электроэнергии лишь во время пикового потребления вечером.
"Для покрытия вечернего пика потребления максимально используются мощности гидро- и теплоэлектростанций", — гласит сообщение представителей "Энергоатома".
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