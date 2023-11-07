Сильный пожар вспыхнул в Улан-Удэ в ночь на вторник — загорелся торговый центр "Гвоздь" на улице Сахьяновой.
Пламя быстро охватило большую площадь — до 10 тысяч квадратных метров. Зарево и клубы дыма виднелись из разных концов города. Пожару присвоен 4-й ранг сложности, в его тушении задействованы 164 человека и 48 единиц техники. Из-за перекрытия окрестных улиц бурятская столица встала в пробках.
К утру горение было локализовано на площади около 22 тысяч квадратных метров. В здании рухнула кровля. Никто не пострадал — шестеро человек, находившихся в ТЦ на момент возгорания, самостоятельно вышли на улицу.
МЧС рассматривает две предварительные версии пожара: поджог и неполадки на расположенной рядом СТО. Расследование ЧП взяла под контроль региональная прокуратура.
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