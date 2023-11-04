В Нижегородской области следователи выясняют причину гибели семейной пары
По информации регионального СУ СК, тела 33-летней женщины и её 37-летнего супруга обнаружены в одном из домов города Кстово днём 4 ноября.
"При осмотре их тел следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что правоохранители рассматривают отравление угарным газом как одну из причин смерти семейной пары. По факту гибели супругов заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
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