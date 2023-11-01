Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц. После находки женщина уволилась из сада, и родители пришлось забрать обоих своих детей из учреждения.

Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Устройство, которое оказалось микрофоном, было найдено, когда воспитательница поправляла девочке прическу. Несмотря на отсутствие претензий к семье ранее, детский сад расторг контракт с родителями и осудил ведение скрытой записи. Об этом сообщает kursdela.biz.

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Без лица: воспитатель детского сада рассказывает правду о работе