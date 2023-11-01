В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц. После находки женщина уволилась из сада, и родители пришлось забрать обоих своих детей из учреждения.
Устройство, которое оказалось микрофоном, было найдено, когда воспитательница поправляла девочке прическу. Несмотря на отсутствие претензий к семье ранее, детский сад расторг контракт с родителями и осудил ведение скрытой записи. Об этом сообщает kursdela.biz.
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