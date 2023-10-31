Военнослужащих, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек в ДНР задержали на 30 суток

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подозреваемые в массовом убийстве в городе Волновахе на юге ДНР задержаны на 30 суток. В жестокой расправе над девятью людьми, среди которых есть и дети, подозревают двоих военнослужащих-контрактников из Дальнего Востока.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.

"Подозреваемые в убийстве семьи в Волновахе задержаны на 30 суток. Срок задержания увеличен из-за того, что в регионе действует военное положение", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 28 октября в Волновахе расстреляли семью из девяти человек, среди которых оказались два ребенка.

Через два дня сотрудники правоохранительных органов задержали двоих военнослужащих, которые прибыли в ДНР из Дальнего Востока. Как уточнили в СКР, мужчины проходят службу по контракту.

По предварительным данным, мотивом расправы послужил конфликт на бытовой почве. Расследование этого резонансного преступления продолжается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.